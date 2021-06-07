إقتصاد

أكبر تاجر نفط في العالم: "أوبك" تحكم سيطرتها على السوق

Lebanon 24
07-06-2021 | 03:00
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قال أكبر تاجر نفط مستقل في العالم، أمس الأحد، إن مجموعة "أوبك +" التي تقودها روسيا والسعودية، تتحكم في أسعار النفط الخام، تزامنا مع تباطؤ إنتاج أميركا بعيدا عن مستويات ما قبل الوباء.
وقال مايك مولر، رئيس قسم آسيا بمجموعة "فيتول"، في مؤتمر افتراضي، إن التراجع في عمليات الحفر والإنتاج في الولايات المتحدة يحد من منافستها لجهود مجموعة المنتجين في إدارة الأسواق.

أغلق خام برنت فوق 70 دولارا للبرميل، الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ عامين، حيث يتجاوز الطلب على النفط ما تضخه البلدان المنتجة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

وأضاف مولر: "هناك تصور في السوق أن السيطرة لصحال (أوبك +). سيستغرق إنتاج النفط الأمريكي وقتًا طويلاً للعودة إلى مستويات الإنتاج التي شهدها قبل تفشي فيروس كورونا".

لا يزال منتجو النفط في الولايات المتحدة يستخدمون منصات التنقيب التي اعتادوا استخدموها قبل تفشي فيروس "كورونا"، فيما تخفف مجموعة "أوبك +" زيادة ضخ البراميل إلى السوق مع تعافي الطلب.

وأشار مولر إلى توقعات باستمرار نمو الاقتصاد الصيني، الأمر الذي يساعد على تعزيز الطلب على النفط وخفض مخزونات البلاد، مضيفا أن التوسع الاقتصادي والتغييرات التنظيمية في الصين ستؤدي إلى زيادة طلب المصافي المحلية على الخام.

وتابع بالقول: "الاحتفاظ بمخزون النفط لا يؤتي ثماره على الإطلاق، ويجب أن تستمر جهود استهلاك هذه المخزونات من منظور تجاري بحت".
المصدر: سبوتنيك
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