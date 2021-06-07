إقتصاد

أسعار النفط تسجل أعلى مستوى منذ عام 2018.. كم بلغت؟

Lebanon 24
07-06-2021 | 05:00
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سجلت أسعار النفط، اليوم الاثنين، أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين مدعومة بآفاق اقتصادية أكثر تفاؤلاً وتوقعات بارتفاع الطلب على الوقود.

 

وفي أعلى مستوى تسجله منذ آيار 2019، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.4 في المئة، لتصل إلى 72.17 دولاراً للبرميل، بحسب "السومرية نيوز".

 

وللمرة الأولى منذ تشرين الاول 2018 لامس خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 دولاراً وبلغ 69.91 دولارًا للبرميل، بأكثر من 29 سنتاً أو 0.4 في المئة.

 

وقاد انتعاش الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا بعد أن خففت الحكومات القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا قبل السفر الصيفي، إلى ارتفاع كلا المؤشرين خلال الأسبوعين الماضيين.

 

وتعززت مكاسب النفط بعد أن أظهرت البيانات الأميركية زيادة الوظائف غير الزراعية 559 ألف وظيفة في شهر آيار الماضي. وحل الضعف بالدولار الأميركي بعد التقرير، ما يقلل تكلفة النفط بالنسبة لحملة العملات الأخرى ويدعم أسعار الخام.

 

يأتي ذلك بينما يتوقع محللون أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط الإمدادات في النصف الثاني رغم التيسير التدريجي لخفض المعروض من جانب منتجي "أوبك+".

المصدر: سبوتنيك
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