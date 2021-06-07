إقتصاد

كتاب من وزني إلى حاكم مصرف لبنان.. ماذا في مضمونه؟

Lebanon 24
07-06-2021 | 08:29
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أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول تبلغه الموافقة الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات وللتفضل بالعمل على تنفيذ ما ورد في الموافقة الاستثنائية المذكورة والتي سبق لوزارة المالية أن وافقت عليها وأرسلتها.
 
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