إقتصاد

دولار السوق الموازية يرتفع.. هذا ما سجّله عصر اليوم

Lebanon 24
07-06-2021 | 17:11
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 13475 - 13525 ليرة لكل دولار.
 
وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية ما بين 13390 - 13440 ليرة لبنانية لكل دولار.
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