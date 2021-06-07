24
o
بيروت
24
o
طرابلس
19
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
07-06-2021
|
17:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 13475 - 13525 ليرة لكل دولار.
وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية ما بين 13390 - 13440 ليرة لبنانية لكل دولار.
مواضيع ذات صلة
الدولار "يقفز" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار "يقفز" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
07/06/2021 23:12:52
07/06/2021 23:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
07/06/2021 23:12:52
07/06/2021 23:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
07/06/2021 23:12:52
07/06/2021 23:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تسليم الإيداعات.. هل سيرتفع الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تسليم الإيداعات.. هل سيرتفع الدولار في السوق الموازية؟
07/06/2021 23:12:52
07/06/2021 23:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
تابع
الأكثر قراءة
انتشار للجيش بين عين الرمانة والشياح.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
انتشار للجيش بين عين الرمانة والشياح.. ماذا يحصل؟
16:13 | 2021-06-06
06/06/2021 04:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الصيفية ولعانة مع ملكة جمال لبنان .. شاهدوا مايا رعيدي بالمايوه على شاطئ البترون (صور)
Lebanon 24
الصيفية ولعانة مع ملكة جمال لبنان .. شاهدوا مايا رعيدي بالمايوه على شاطئ البترون (صور)
02:00 | 2021-06-07
07/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: أذهب الى بعبدا بشرط
Lebanon 24
الحريري: أذهب الى بعبدا بشرط
23:19 | 2021-06-06
06/06/2021 11:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادي عوني "يبق البحصة"
Lebanon 24
قيادي عوني "يبق البحصة"
04:30 | 2021-06-07
07/06/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول مالي سابق يتوقع: "الدولار قد يصل إلى حدود المليون ليرة"
Lebanon 24
مسؤول مالي سابق يتوقع: "الدولار قد يصل إلى حدود المليون ليرة"
12:08 | 2021-06-07
07/06/2021 12:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:52 | 2021-06-07
الدولار "يقفز" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
11:00 | 2021-06-07
اليوان الصيني في طريقه الى الانخفاض
10:00 | 2021-06-07
هل يستثمر لبنان في التكنولوجيا لحل الأزمة الاقتصادية؟
09:00 | 2021-06-07
عمان تخطط لدخول أسواق الدين للمرة الثانية على التوالي
08:29 | 2021-06-07
كتاب من وزني إلى حاكم مصرف لبنان.. ماذا في مضمونه؟
07:00 | 2021-06-07
سباق الإنفاق على البحث والتطوير يشتعل بين واشنطن وبكين
فيديو
مشهدٌ مرعب.. شاهدوا كيف انفجر الهاتف بيد هذا الشاب!
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. شاهدوا كيف انفجر الهاتف بيد هذا الشاب!
08:00 | 2021-06-07
07/06/2021 23:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد غريب جدا... جزيرة مغطاة بالبيوض! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد غريب جدا... جزيرة مغطاة بالبيوض! (فيديو)
14:00 | 2021-06-06
07/06/2021 23:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
على بعد مليار سنة ضوئية من الأرض.. انفجار هائل لنجم عملاق! (فيديو)
Lebanon 24
على بعد مليار سنة ضوئية من الأرض.. انفجار هائل لنجم عملاق! (فيديو)
11:00 | 2021-06-06
07/06/2021 23:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact