دولار السوق الموازية يرتفع.. هذا ما سجّله عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 13475 - 13525 ليرة لكل دولار.

وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية ما بين 13390 - 13440 ليرة لبنانية لكل دولار.