إقتصاد

وزير المال: "السلفة لشهرين وبعدين الله بيفرجا"

Lebanon 24
07-06-2021 | 23:10
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قال وزير المال غازي وزني لـ«البناء» الى أن «السلفة الجديدة المقرة لكهرباء لبنان تستطيع تأمين الفيول لمدة شهرين أو ثلاثة كحد أقصى ريثما يتم إيجاد حلول أو مصادر تمويل أخرى أو تأليف حكومة جديدة».
المصدر: البناء
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