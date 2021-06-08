إقتصاد

هل يشمل تعميم مصرف لبنان المنتظر كلّ الحسابات بالدولار قبل 17 تشرين الأول 2019؟

Lebanon 24
08-06-2021 | 10:07
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رجح الخبير المالي البروفسور جاسم عجاقة عبر "صوت كل لبنان" أن يشمل تعميم مصرف لبنان المنتظر كلّ الحسابات بالدولار قبل 17 تشرين الأول 2019 الا أن الصورة ما تزال ضبابية، متحدثا عن مشكلة قد تطال الحسابات بالليرة اللبنانية حيث سيتمّ السحب بالليرة على سعر المنصّة على أن يذهب المودعون إلى السوق السوداء لتحويلها الى الدولار ما سيؤدي إلى ارتفاع الدولار مجدداً.

وإذ عول عجاقة على أهمية التعميم المنتظر الا أنه غير كافٍ لاستعادة الثقة في ظلّ الأوضاع السياسية القائمة وغياب الحكومة.
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