إقتصاد

6 مليارات دولار تنفقها ابو ظبي على القطاع الثقافي

Lebanon 24
08-06-2021 | 17:00
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تخطّط إمارة أبوظبي لإنفاق 6 مليارات دولار، لإنشاء مشروعات جديدة في قطاع الأعمال الثقافية والإبداعية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك في إطار مساعي العاصمة الإماراتية لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة أن الاستثمار سيخصَّص لبناء متاحف وقطاعات أخرى تتضمن الإعلام والألعاب والموسيقى، إضافةً إلى التراث الثقافي، مضيفة أن أبوظبي خصّصَت بالفعل 2.3 مليار دولار لمشاريع في هذا القطاع.

قال محمد المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي، لـ"فاينانشيال تايمز"، إنه قد أُسنِدَت بالفعل الأعمال الإنشائية لمتحف "غوغنهايم أبوظبي"، وسيوقَّع قريباً العقد الرئيسي للمتحف الذي صمّمه فرانك جيري قريباً، إضافةً إلى خطط لبناء متحفين آخَرَين.

وأضاف: "في ما يتعلق بالنمو، نعلم أن الصناعات الإبداعية ستكون مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي"، من المتوقع الانتهاء إلى حد كبير من المنطقة الثقافية بحلول عام 2025".

وأطلقت أبوظبي الغنية بالنفط، حزمة تحفيز بقيمة 13.6 مليار دولار في عام 2019 لإعداد الإمارة لمستقبل ما بعد النفط، وهي تعمل على تسريع خطط التنويع مع خروجها من جائحة فيروس كورونا مع تركيز متجدد على التنمية الاقتصادية.

وخُصّص "جزء كبير" من هذه الأموال لبناء مؤسسات ثقافية في جزيرة السعديات بأبوظبي، التي تُعَدّ موطناً لمتحف اللوفر، وهو معلم سياحي كبير.

وتأمل أبوظبي أن تؤدي استثماراتها في البنية التحتية والشراكات إلى خلق 15 ألف فرصة عمل جديدة على مدى السنوات الأربع المقبلة.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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