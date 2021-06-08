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إقتصاد
تعميم مهم لمصرف لبنان حول اجراءات التسديد التدريجي للودائع بالعملات الاجنبية
Lebanon 24
08-06-2021
|
06:44
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أصدر مصرف لبنان تعميما للمصارف، حمل الرقم 158، ضمنه نسخة عن القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 المتعلق باجراءات استثنائية للتسديد التدريجي للودائع باللعملة الأجنبية.
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
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أصدر مصرف لبنان تعميما للمصارف، حمل الرقم 158، ضمنه نسخة عن القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 المتعلق باجراءات استثنائية للتسديد التدريجي للودائع باللعملة الأجنبية.
Lebanon 24
أصدر مصرف لبنان تعميما للمصارف، حمل الرقم 158، ضمنه نسخة عن القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 المتعلق باجراءات استثنائية للتسديد التدريجي للودائع باللعملة الأجنبية.
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مصرف لبنان
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ودائع
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