إقتصاد

تعميم مهم لمصرف لبنان حول اجراءات التسديد التدريجي للودائع بالعملات الاجنبية

Lebanon 24
08-06-2021 | 06:44
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أصدر مصرف لبنان تعميما للمصارف، حمل الرقم 158، ضمنه نسخة عن القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 المتعلق باجراءات استثنائية للتسديد التدريجي للودائع باللعملة الأجنبية.
 
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
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أصدر مصرف لبنان تعميما للمصارف، حمل الرقم 158، ضمنه نسخة عن القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 المتعلق باجراءات استثنائية للتسديد التدريجي للودائع باللعملة الأجنبية.
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مصرف لبنان

تعميم

ودائع

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