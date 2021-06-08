بعد وصوله إلى عتبة الـ14 ألف ليرة...كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 14000 و14100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل ظهراً ما بين 13925 و 14025 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وصباحاً ما بين 13650 و13700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.