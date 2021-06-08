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إقتصاد
بعد وصوله إلى عتبة الـ14 ألف ليرة...كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
08-06-2021
|
13:52
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 14000 و14100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل ظهراً ما بين 13925 و 14025 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وصباحاً ما بين 13650 و13700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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