إقتصاد

الدولار يهبط بعد نشر بيانات التضخم الأميركي

Lebanon 24
12-06-2021 | 04:00
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يتعرض الدولار الأميركي لضغوط، خاصة بعدما تلقت الأسواق بيانات التضخم الأميركي المرتفع، في الوقت الذي يراهن فيه بعض المستثمرين على أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة مؤقتة.

 

وحسب موقع "cnbc"، تكبد الدولار خسائر محدودة في التعاملات المبكرة في الجلسة الآسيوية، اليوم السبت.

 

ووصل الدولار إلى 109.44 ين ويتجه صوب تسجيل خسارة أسبوعية محدودة.

 

كما أنه يمضي على مسار تكبد خسائر أسبوعية متواضعة مقابل الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني، وسجل في أحدث تعاملات 0.7752 دولار مقابل نظيره الأسترالي و1.41825 دولار مقابل العملة البريطانية.

 

وتسببت تعليقات تميل إلى التيسير النقدي من البنك المركزي الأوروبي بشأن التزامه بوتيرة مرتفعة من شراء السندات في أن يظل اليورو قابعا عند مستوى 1.2189 دولار.

 

وكانت بيانات قد أظهرت، أمس، أن أسعار المستهلكين الأميركيين ارتفعت 5 %  على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة في أكثر من نحو 10 سنوات وزاد التضخم الأساسي 0.7 % على أساس شهري.

 

ونزل مؤشر الدولار قليلا بعد نشر بيانات التضخم واستقر في أحدث تعاملات عند 89.974، لينخفض على نحو طفيف جدا خلال الأسبوع.

 

 

 

 

 

المصدر: سبوتنيك
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