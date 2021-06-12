إقتصاد

3 مهن تضمن راتبا جيدا في السنوات الـ10 المقبلة.. ما هي؟

Lebanon 24
12-06-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-832485-637591082546669479.jpg
Doc-P-832485-637591082546669479.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالرغم من المهن الكثيرة التي يعمل بها البشر، إلا أنه تم تحديد ثلاث مهن جديدة تضمن راتبا جيدا خلال السنوات العشر القادمة.

وفي تقرير لصحيفة "راسيسكايا غازيتا"، وبناء على معطيات استراتيجية تم تحديد 3 مهن جديدة، قيل عنها إنها ستكون أساس العشر سنوات القادمة.

1. مدير إعلامي
تتغلغل وسائل الإعلام في جميع مجالات الاقتصاد والحياة، ويتزايد ذلك بسرعة. لذلك، ليس هناك أي شك في أهمية هذه المهنة في المستقبل، وخصوصا مع ازدياد العمالة التجارية والتي تروج لشركاتها عن طريق الإعلانات عبر الوسائل الإعلامية.

2. مدرب
يعد التدريب من أكثر المجالات الواعدة التي نشأت عند تقاطع علم النفس والأعمال والرياضة والفلسفة. حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاتجاه الرئيسي للعقود الأخيرة - التركيز على الشخص واهتماماته وتنميته ورفاهه.

3. أختصاصي التغذية الجزيئية
وهو الاختصاص الجديد لاختصاصي التغذية. كل عام هناك المزيد والمزيد من البيانات الجديدة حول الخصائص الفريدة لجسم الإنسان، والقدرة على هضم واستيعاب واستقلاب بعض المواد.

على سبيل المثال، يُعتقد أن الشاي الأخضر مفيد للجميع. لكننا نعلم بالفعل أن هناك أشخاصًا ليس لهذا المشروب تأثير واضح عليهم، بسبب النشاط العالي للإنزيمات التي تدمر المواد المفيدة.

مثال آخر هو القهوة. يمكن للمرء أن يشرب كوبين أو حتى ثلاثة أكواب من القهوة خلال النهار، وهذا سيمنع النوبات القلبية، بينما بالنسبة للآخرين، حتى كوب واحد من القهوة المستهلكة بانتظام قد يكون ضارًا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:00 | 2021-06-12
08:00 | 2021-06-12
05:00 | 2021-06-12
04:08 | 2021-06-12
04:00 | 2021-06-12
02:37 | 2021-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website