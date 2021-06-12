الدولار يرتفع ويتخطى الـ15000 ليرة من جديد.. كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، وبلغ 14975 - 15025 ليرة لكل دولار.

وكان تراوح دولار السوق الموازية صباحا ما بين 14880 - 14930 ليرة لكل دولار.