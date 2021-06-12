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إقتصاد
الدولار يرتفع مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
12-06-2021
|
15:54
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عاود سعر الدولار تسجيل ارتفاع "طفيف" في السوق الموازية، مساء اليوم، إذ بلغ 15000 ليرة للمبيع و 15050 ليرة لبنانية للشراء.
وكان الدولار تراوح عصر اليوم بين
14975 - 15025 ليرة.
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