الدولار يرتفع مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

عاود سعر الدولار تسجيل ارتفاع "طفيف" في السوق الموازية، مساء اليوم، إذ بلغ 15000 ليرة للمبيع و 15050 ليرة لبنانية للشراء.

وكان الدولار تراوح عصر اليوم بين 14975 - 15025 ليرة.