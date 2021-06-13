إقتصاد

قبل العودة للمكاتب.. مصرف شهير يجبر موظفيه على هذا الأمر!

Lebanon 24
13-06-2021 | 07:30
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يقوم بنك الاستثمار، غولدمان ساكس بإجبار موظفيه الأميركيين، على الإبلاغ عما إذا كانوا قد أخذوا أحد لقاحات كوفيد-19، وفقاً لمذكرة داخلية تم إرسالها هذا الأسبوع.

يأتي ذلك، فيما أخبر "غولدمان ساكس" قوته العاملة أنه يجب أن يكونوا مستعدين للعودة إلى مكاتبهم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بحلول يوم الاثنين المقبل 14 حزيران.

وقال البنك في المذكرة: "إن تسجيل حالة التطعيم الخاصة بك يسمح لنا بالتخطيط لعودة أكثر أماناً إلى المكتب لجميع موظفينا مع استمرارنا في الالتزام بإجراءات الصحة العامة المحلية". وأضافت "نتيجة لذلك، من الضروري تقديم حالة التطعيم الخاصة بك في تطبيق Canopy، سواء تم تطعيمك أم لا".

وفي حين أنه من القانوني للشركات أن تسأل العمال عن حالة التطعيم الخاصة بهم، يجب عليهم الحفاظ على سرية هذه المعلومات. حيث كان العديد من أرباب العمل يكرهون إجبار الموظفين على أخذ اللقاح أو تقديم دليل على التطعيم.

وحتى الآن، كان الكشف عن حالة التطعيم أمراً طوعياً في البنك الاستثماري، الذي يضم حوالي 40 ألف موظف على مستوى العالم.

ويُطلب من موظفي غولدمان الكشف عن تاريخ ونوع المصل الذي تم التطعيم به، لكن لا يتعين عليهم تقديم دليل على التطعيم، وفقاً لما ذكرته صحيفة تايمز.

قال البنك في المذكرة: "بينما نشجعك بشدة على تلقي لقاح كوفيد-19، فإننا نتفهم أن اختيار التطعيم هو خيار شخصي".
المصدر: العربية
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