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إقتصاد
9800 وظيفة في السعودية.. هؤلاء المستفيدون
Lebanon 24
13-06-2021
|
09:00
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دخل قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتوطين مهن المحاسبة في مؤسسات القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر بنسبة 30% حيز التنفيذ بدءا من الأسبوع الحالي، والذي يتوقع أن يوفر أكثر من 9800 فرصة وظيفية للمواطنين.
وصنفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مهن المحاسبة المستهدفة بالتوطين إلى 20 نوعاً وفق الترميز الآلي للمهن في الوزارة.
تشمل مهن المستهدفة بقرار التوطين كل من: مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير حسابات وميزانية، مدير إدارة التقارير المالية، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة المراجعة الداخلية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، رئيس برنامج التدقيق الداخلي، مراقب مالي، مراجع داخلي، مراجع مالي أول، محاسب عام، محاسب تكاليف، مدقق حسابات، فني حسابات عام، فني تدقيق حسابات، فني حسابات كلفة، مشرف مراجعة مالية، كاتب تكاليف، كاتب مالية، كاتب مسك الدفاتر.
واشترط القرار حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين. كما اشترط القرار ألا يقل أجر المحاسب السعودي عن 6000 ريال لحملة البكالوريوس، و4500 ريال سعودي لحملة الدبلوم.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن أبرز مستهدفاتها في ميزانية 2021، تضمنت 7 أهداف، تضمنت توظيف نحو 115 ألفا من الشباب السعودي في القطاعات المختلفة ممن لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل أو انقطعوا عن العمل لما يزيد عن 3 أشهر. وقالت الوزارة في "نسخة المواطن لميزانية 2021" إنها تستهدف توطين 3 مهن نوعية هي مهن المحاسبة والهندسة بالإضافة إلى الاتصالات وتقنية المعلومات.
المصدر: العربية
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