هذه تسعيرة الدولار.. كم سجّل صباح اليوم في السوق الموازية؟

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وسجّل صباح اليوم 14950 - 15000 ليرة لكل دولار.



وكان دولار السوق الموازية أقفل أمس على سعر تراوح ما بين 15000 - 15050 ليرة لبنانية لكل دولار.