إقتصاد

هذه تسعيرة الدولار.. كم سجّل صباح اليوم في السوق الموازية؟

Lebanon 24
13-06-2021 | 09:47
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وسجّل صباح اليوم 14950 - 15000 ليرة لكل دولار.
 
وكان دولار السوق الموازية أقفل أمس على سعر تراوح ما بين 15000 - 15050 ليرة لبنانية لكل دولار.
 
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