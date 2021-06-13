إقتصاد

أزمة البنزين متواصلة.. البراكس يناشد!

Lebanon 24
13-06-2021 | 07:02
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تمنى عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج البراكس في بيان، أن "يكون توزيع مادة البنزين يوم غد الاثنين من قبل الشركات المستوردة الى السوق المحلي بكميات كافية لتباشر بتخفيف الطوابير أمام المحطات للتوصل الى الانتهاء منها، تنفيذا للموافقات على الاعتمادات التي أعطاها مصرف لبنان لبواخر استيراد المحروقات".

وقال: "لكن يبقى المطلب الرئيسي أن تصل هذه الكميات فعلا الى المحطات، لان البنزين لن يصل الى المواطن الا من خلال المحطات. لذلك نناشد وزارة الاقتصاد، بمعاونة الاجهزة الامنية، العمل على التأكد من أن الكميات المسلمة من قبل الشركات المستوردة وصلت وأفرغت بكاملها في خزانات المحطات التي تنتظرها بفارغ الصبر لتوزيعها للمستهلك. كما نطلب منها أيضا تأمين وصول هذه المادة الى محطات الاطراف وبخاصة في الجنوب، عكار، البقاع المحرومة منها".

وختم البراكس: "المطلوب إجراءات صارمة للتأكد من وصول هذه الكميات الى خزانات المحطات، وإلا لن نصل الى حل لهذه الازمة".
 
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