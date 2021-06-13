الدولار تجاوز الـ15200 ليرة في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

لا يزال سعر صرف الدولار في السوق الموازية، يسجل ارتفاعا ملحوظا، حيث وصلت التسعيرة عصرا ما بين 15175 و 15225 ليرة لكل دولار.

وصباحاً، كان يتم التداول بتسعيرة ما بين 14950 - 15000 ليرة لكل دولار في الوق الموازية.