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إقتصاد
الدولار تجاوز الـ15200 ليرة في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
13-06-2021
|
10:15
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لا يزال سعر صرف الدولار في السوق الموازية، يسجل ارتفاعا ملحوظا، حيث وصلت التسعيرة عصرا ما بين 15175 و 15225 ليرة لكل دولار.
وصباحاً، كان يتم التداول بتسعيرة ما بين 14950 - 15000 ليرة لكل دولار في الوق الموازية.
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