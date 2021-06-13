إقتصاد

الدولار تجاوز الـ15200 ليرة في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
13-06-2021 | 10:15
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لا يزال سعر صرف الدولار في السوق الموازية، يسجل ارتفاعا ملحوظا، حيث وصلت التسعيرة عصرا ما بين 15175 و 15225 ليرة لكل دولار.
 
وصباحاً، كان يتم التداول بتسعيرة ما بين 14950 - 15000 ليرة لكل دولار في الوق الموازية. 
 
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