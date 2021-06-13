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إقتصاد
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
13-06-2021
|
22:34
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سجل سعر الدولار ارتفاعاً "طفيفاً" في السوق الموازية، إذ بلغ 15225 ليرة لبنانية للمبيع و 15275 ليرة لبنانية للشراء.
وكان الدولار ترواح عصر اليوم ما
بين 15175 و 15225 ليرة.
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