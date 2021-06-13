ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

سجل سعر الدولار ارتفاعاً "طفيفاً" في السوق الموازية، إذ بلغ 15225 ليرة لبنانية للمبيع و 15275 ليرة لبنانية للشراء.

وكان الدولار ترواح عصر اليوم ما بين 15175 و 15225 ليرة.