"دفع 28 مليون دولار".. ثري مجهول يريد مرافقة بيزوس إلى الفضاء

دفع أحد الأثرياء مبلغ 28 مليون دولار لقاء الفوز بمزاد على تذكرة للمشاركة في أول رحلة سياحية إلى الفضاء، تنظمها شركة "بلو أوريجين" في 20 تموز، وسيكون في عدادها مؤسسها جيف بيزوس.وتقدّم الفائز الذي ستُعرَف هويته في الأسابيع المقبلة على نحو عشرين مشاركا في المرحلة النهائية من هذا المزاد، واستغرقت المنافسة أقل من عشر دقائق عبر الإنترنت.وكان المقعد طرح للبيع بالمزاد في أيار الفائت، وبلغت المزايدات الخميس 4,8 ملايين دولار. وانطلقت المرحلة النهائية من المزاد السبت من هذا السعر.وسيرافق الفائز مؤسس مجموعة "أمازون" العملاقة للتجارة عبر الإنترنت وشقيقه مارك. وما لبثت المزايدات أن ارتفعت إلى عشرة ملايين دولار، ثم راح المشاركون عبر الهاتف ممثلين بموظفي دار المزادات "آر آر أوكشن" يتنافسون في زيادة المليون تلو المليون، حتى وصل السعر إلى 28 مليونا.وسيتعين على الفائز أن يدفع أيضا عمولة نسبتها 6 في المئة. وسيعود ريع المزاد إلى مؤسسة "كلوب فور ذي فيوتشر" التي أنشأتها "بلو أوريجين"، وتهدف إلى تشجيع الشباب على العمل في المجالين العلمي والفضائيوكان جيف بيزوس الذي سيتنحى في تموزعن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "أمازون"، أعلن في مطلع حزيران الجاري، أنه سيكون ضمن أول رحلة مأهولة إلى الفضاء في صاروخ "نيو شيبرد"، مع شقيقه مارك وشخص ثالث هو الفائز بالمزاد على التذكرة.