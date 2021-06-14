27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
"دفع 28 مليون دولار".. ثري مجهول يريد مرافقة بيزوس إلى الفضاء
Lebanon 24
14-06-2021
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دفع أحد الأثرياء مبلغ 28 مليون دولار لقاء الفوز بمزاد على تذكرة للمشاركة في أول رحلة سياحية إلى الفضاء، تنظمها شركة "بلو أوريجين" في 20 تموز، وسيكون في عدادها مؤسسها جيف بيزوس.
وتقدّم الفائز الذي ستُعرَف هويته في الأسابيع المقبلة على نحو عشرين مشاركا في المرحلة النهائية من هذا المزاد، واستغرقت المنافسة أقل من عشر دقائق عبر الإنترنت.
وكان المقعد طرح للبيع بالمزاد في أيار الفائت، وبلغت المزايدات الخميس 4,8 ملايين دولار. وانطلقت المرحلة النهائية من المزاد السبت من هذا السعر.
وسيرافق الفائز مؤسس مجموعة "أمازون" العملاقة للتجارة عبر الإنترنت وشقيقه مارك. وما لبثت المزايدات أن ارتفعت إلى عشرة ملايين دولار، ثم راح المشاركون عبر الهاتف ممثلين بموظفي دار المزادات "آر آر أوكشن" يتنافسون في زيادة المليون تلو المليون، حتى وصل السعر إلى 28 مليونا.
وسيتعين على الفائز أن يدفع أيضا عمولة نسبتها 6 في المئة. وسيعود ريع المزاد إلى مؤسسة "كلوب فور ذي فيوتشر" التي أنشأتها "بلو أوريجين"، وتهدف إلى تشجيع الشباب على العمل في المجالين العلمي والفضائي
وكان جيف بيزوس الذي سيتنحى في تموزعن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "أمازون"، أعلن في مطلع حزيران الجاري، أنه سيكون ضمن أول رحلة مأهولة إلى الفضاء في صاروخ "نيو شيبرد"، مع شقيقه مارك وشخص ثالث هو الفائز بالمزاد على التذكرة.
المصدر: أ.ف.ب
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. خبر هام بشأن البنزين والمحروقات
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. خبر هام بشأن البنزين والمحروقات
12:31 | 2021-06-13
13/06/2021 12:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل معلقا على اشكال البترون: هون اهلي وبيتي وناسي وما رح غيًر
Lebanon 24
باسيل معلقا على اشكال البترون: هون اهلي وبيتي وناسي وما رح غيًر
11:22 | 2021-06-13
13/06/2021 11:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أصالة نصري غادرت حفل زفاف جيسيكا عازار بسبب نانسي عجرم! (فيديو)
Lebanon 24
أصالة نصري غادرت حفل زفاف جيسيكا عازار بسبب نانسي عجرم! (فيديو)
02:00 | 2021-06-14
14/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يتعرض لهجوم كلامي من سيدة في البترون
Lebanon 24
باسيل يتعرض لهجوم كلامي من سيدة في البترون
10:33 | 2021-06-13
13/06/2021 10:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام من أصحاب مولدات الكهرباء في لبنان.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام من أصحاب مولدات الكهرباء في لبنان.. هذا ما جاء فيه
12:07 | 2021-06-13
13/06/2021 12:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:00 | 2021-06-14
ضريبة اوروبية جديدة... اليكم تفاصيلها
04:00 | 2021-06-14
الروبل الروسي يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو
02:28 | 2021-06-14
بعد تخطيه أمس الـ 15200 ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
01:30 | 2021-06-14
ماسك يضع شرطا لشراء سيارات "تسلا" بالبيتكوين.. إليكم التفاصيل
00:31 | 2021-06-14
ارتفاع قياسي بأسعار النفط.. تخطى 73 دولاراً
23:30 | 2021-06-13
شركتا الخلوي ممنوعتان من الصرف
فيديو
شانتال جعجع تطلق جديدها "عايشي كرمال مين"
Lebanon 24
شانتال جعجع تطلق جديدها "عايشي كرمال مين"
06:50 | 2021-06-14
14/06/2021 14:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي.. "ضجة سرية" لا يستطيع الإنسان سماعها لإطلاق الصواريخ
Lebanon 24
تسجيل صوتي.. "ضجة سرية" لا يستطيع الإنسان سماعها لإطلاق الصواريخ
05:00 | 2021-06-14
14/06/2021 14:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لثور يتجوّل في جدة ينتشر.. شاهدوا ماذا جرى (فيديو)
Lebanon 24
فيديو لثور يتجوّل في جدة ينتشر.. شاهدوا ماذا جرى (فيديو)
01:08 | 2021-06-14
14/06/2021 14:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact