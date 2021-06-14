الروبل الروسي يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

أظهرت بيانات بورصة موسكو، اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا في سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو وسط ارتفاع أسعار النفط.

وبحلول الساعة 07.03 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو ،انخفض سعر صرف الدولار الأميركي لحسابات غد بواقع 5 كوبيكات ليصل إلى 72.08 روبل، في حين تراجع صرف العملة الأوروبية /اليورو/ بواقع 12كوبيكا إلى 87.2 روبل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر آب بنسبة 0.41 بالمئة لتصل إلى 72.99 دولار للبرميل.

وقبل أيام أعلنت وزارة المالية الروسية، أنها ستغير هيكل صندوق الرفاه الوطني في غضون شهر، حيث ستقوم بالاستغناء عن الدولار واستعاضة العملة الأميركية بالذهب وعملات أخرى.