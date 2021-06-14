إقتصاد

الروبل الروسي يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

Lebanon 24
14-06-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-833030-637592650110842516.jpg
Doc-P-833030-637592650110842516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أظهرت بيانات بورصة موسكو، اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا في سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو وسط ارتفاع أسعار النفط.

 

وبحلول الساعة 07.03 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو ،انخفض سعر صرف الدولار الأميركي لحسابات غد بواقع 5 كوبيكات ليصل إلى 72.08 روبل، في حين تراجع صرف العملة الأوروبية /اليورو/ بواقع 12كوبيكا إلى 87.2 روبل.

 

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر آب بنسبة 0.41 بالمئة لتصل إلى 72.99 دولار للبرميل.

 

وقبل أيام أعلنت وزارة المالية الروسية، أنها ستغير هيكل صندوق الرفاه الوطني في غضون شهر، حيث ستقوم بالاستغناء عن الدولار واستعاضة العملة الأميركية بالذهب وعملات أخرى.

 

 

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:00 | 2021-06-14
03:00 | 2021-06-14
02:28 | 2021-06-14
01:30 | 2021-06-14
00:31 | 2021-06-14
23:30 | 2021-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website