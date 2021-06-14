في دبي... صكوك دولارية لأجل 5 سنوات

شفت وثيقة أنَّ بنك دبي الإسلامي، وهو أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات، عيَّن بنوكاً لترتيب طرح صكوك مقوَّمة بالدولار لأجل خمس سنوات.ووفقاً للوثيقة الصادرة اليوم الإثنين، عن أحد البنوك، من المقرر أن يرتب بنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، و"إتش.إس.بي.سي"، وشركة "بيتك كابيتال" للاستثمار، و"ستاندرد تشارترد"، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت بدءاً من اليوم.وسيعقب ذلك إصدار بالحجم القياسي، الذي لايقلُّ عادةً عن 500 مليون دولار، بناء على أوضاع السوق.وتراجع صافي أرباح بنك دبي الإسلامي في الربع الأول من العام الحالي 2021 بنسبة 23% لتصل إلى 853 مليون درهم، مقابل 1.1 مليار درهم أرباحاً سجَّلها البنك في الربع الأول من العام الماضي 2020، التي تضمَّنت مكاسب لمرة واحدة، وتزيد قيمتها عن مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي (الدولار يعادل 3.67 درهماً).وفقاً لنتائج البنك، ارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصَّصات انخفاض القيمة إلى 1.6 مليار درهم، بالمقارنة مع 1.59 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين قال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لدبي الإسلامي، إنَّ البنك استمر في تعزيز المخصَّصات خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة بلغت نحو ضعفي المبلغ المخصص للفترة ذاتها من العام الماضي، على الأسس المعتادة.وبلغ إجمالي المخصَّصات مقابل موجودات التمويل 8.8 مليار درهم مع تغطية المخصَّصات بما فيها الضمانات عند نسبة 102٪ في مارس 2021 .كما بلغت تكلفة المخاطر المعيارية 101 نقطة أساس خلال هذه الفترة، وبلغت نسبة التمويلات غير العاملة 6.2% مع تمويلات متعثِّرة بقيمة 12.9 مليار درهم مقابل 12 مليار درهم في نهاية عام 2020.