هل تنهي "بيتكوين" حقبة العملات الورقية؟

يتساءل بعض المراقبين عما إذا كانت هناك حركة أكبر تجري على قدم وساق لاستبدال العملة التقليدية الدولار، عملاق التجارة والتمويل العالميين، على نطاق وطني.الإجابة على الأقل بالنسبة لجوليان سوير، الرئيس التنفيذي لشركة Bitstamp التي تعد واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، لم تتم بعد.قال سوير في مقابلة مع وكالة بلومبرغ من لندن: "كان هناك الكثير من الأشخاص الذين قالوا: أوه، العملة المشفرة ستسيطر على العالم وستختفي البنوك التقليدية والبنوك المركزية"، وتابع: "هذا لن يحدث".وفي حين أن التكنولوجيا نفسها قد تُستخدم بشكل متزايد في أعمال خلف الكواليس للخدمات المالية، مثل الأموال التي يتم إرسالها عبر الحدود، قال سوير إن عملة بيتكوين لا تزال متقلبة للغاية لتحل محل الدولار بالكامل، على الرغم من أنها قد تصبح جزءًا من هذا المزيج.هل سيظل الدولار موجودًا؟ قال نعم.. هل ستظل هناك Visa و Mastercard؟ بالتأكيد.. "فقط سيكون لدينا بدائل لاستخدام البلاستيك أو الورق أو العملات المعدنية أو الشيكات".كما قال رئيس البنك المركزي في السلفادور على التلفزيون الحكومي إن بيتكوين "لن تحل محل العملة الخضراء في البلاد".تقلباتالدولار مستقر، خاصة عند مقارنته بتحركات أسعار بيتكوين المتفجرة. وبينما يتقلب الدولار عادة لأسباب محددة، يمكن أن تتأثر العملات المشفرة بالتغريدات والميمات وإيلون ماسك! وهذا ما يجعلها غير مناسبة تمامًا لتكون عملة وطنية أو عالمية.تضاعفت عملة بيتكوين أربع مرات في العام الماضي، بينما انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 5.5٪، وهو رقم كبير إلى حد ما بالنسبة للدولار. لكن منذ منتصف أبريل، فقدت بيتكوين ما يقرب من نصف قيمتها.وتُظهر أبحاث Bank of America Corp، أن بيتكوين أكثر تقلبًا بأربعة أضعاف من الليرة البرازيلية والليرة التركية، ولا يمثل أي منهما نموذجًا للاستقرار.قال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في Bannockburn Global Forex: "تسبب بيتكوين تقلبًا إضافيًا، وهو ما يؤدي إلى نتائج عكسية للبلدان التي تبحث عن الاستقرار".وأضاف: "لماذا تربط الدول عملتها بعملة أخرى أو تجعل اقتصادها قائماً على الدولار؟ ذلك لأن عملتهم أصبحت متقلبة للغاية أو فقدت مصداقيتها في السوق وخرجت عن السيطرة".بالون اختبارهذا لا يعني أن البلدان الأخرى لن تنظر إلى السلفادور كحالة اختبار لما يمكن أن يحدث، لا سيما تلك التي تستفيد من تدفقات التحويلات أو لديها بنوك مركزية بالفعل تبحث تجريب العملات الرقمية الخاصة بها.قالت ليا والد، الرئيسة التنفيذية لشركة Valkyrie Investments، التي عملت سابقًا في البنك الدولي: "لا يمكن للبلدان أن تنظر بعيدًا عن هذا الخيار الآن.. هذا هو فجر يوم جديد".قد تكون الدول من هاييتي إلى غواتيمالا وجنوب السودان وليبيريا هي التالية في تبني عملة بيتكوين نظرًا لاعتمادها على تدفقات التحويلات المالية، ونسب الفقر المرتفعة، وانخفاض الشمول المالي، وفقًا لراهول شاه، رئيس أبحاث الأسهم المالية في شركة Tellimer Ltd.الاقتصادات الأخرى التي تعتمد على الدولار، مثل السلفادور، هي أيضًا مرشحة لاعتماد بيتكوين رسميًا، لتصبح أقل اعتمادًا على الاحتياطي الفيدرالي وسياسات الولايات المتحدة.قال براد بيكتل، الرئيس العالمي للعملات في Jefferies: "من المحتمل أن يمنح هذا القدرة على ألا تكون مدينًا بالفضل للدولار على المدى الطويل، وأن تكون أكثر استقلالية عن النظام المالي الحالي".وقالت إميلي ويس، محللة الاستراتيجية العالمية في شركة State Street Corp: "بمجرد أن نرى بلدًا ما يسير على هذا النحو، فلن يفاجئني أن أرى المزيد.. الإكوادور، التي تتعامل بالدولار على مدى عقدين من الزمن، يمكنها أيضًا التفكير في عملة بيتكوين. في الوقت نفسه، قد تخاطر كولومبيا والمكسيك بتعطيل عملتيهما المحليتين، حتى لو كان لديهما تحويلات كبيرة واهتمام بالعملات المشفرة بين السكان المحليين".وقال وايس: "العديد من سكان الأسواق الناشئة لديهم بالفعل ميل نحو العملات المشفرة نظرًا لضوابط رأس المال وديناميكيات السوق المحلية الهشة وتقلب العملات المحلية".هناك أيضًا فرص الأعمال ذات الصلة، على سبيل المثال، يستخدم بوكيلة رئيس السلفادور القانون الجديد كطريقة لإثارة الاهتمام بتعدين بيتكوين في الدولة الساحلية. وقد أمر رئيس شركة الطاقة الحرارية الأرضية المملوكة للدولة بوضع خطط لتقديم منشآت تعدين أكثر مراعاة للبيئة.قال أليكس تابسكوت من شركة Ninepoint Partners LP، التي تمتلك صندوق Bitcoin ETF في كندا: "كل ما يتطلبه الأمر هو قطعة دومينو صغيرة وفي النهاية يمكن أن تحدث تغييرًا حقيقيًا".