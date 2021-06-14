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إقتصاد
الأسمر: نحن باتجاه قانون عمل جديد
Lebanon 24
14-06-2021
|
14:11
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زار وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر مقر جمعية الصناعيين والتقى مجلس الإدارة.
,بعد اللقاء، قال الأسمر: "نتشارك الهم الأساسي في هذه المرحلة، وهو تأليف حكومة إنقاذ. إن المطلب الأول هو الحكومة، والحوار في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة حصل حول الاقتصاد غير الشرعي، اقتصاد التهريب الذي يؤدي إلى تهريب البضائع والمواد الأولية خارج لبنان ويؤدي إلى كوارث في إطار الصناعة".
وأشار إلى أن "هذا الاقتصاد يستخدم اليد العاملة الأجنبية وفيه تهرب ضريبي وعدم تسجيل في الضمان"، وقال: "اليوم، مع استعادتنا حوالى 200 ألف فرصة عمل، في ظل مغادرة 200 ألف عامل أجنبي الأراضي اللبنانية، علينا التوجه إلى ثقافة عمالية جديدة قادرة على مواكبة هذه الأعمال واستيعابها، ونحن نشجع ذلك عبر حوارنا مع جمعية الصناعيين والهيئات الاقتصادية".
وأكد أن "الواقع على الأرض يفرض ثقافة عمالية جديدة"، داعيا إلى "مراجعة الاتفاقيات الحاصلة بين لبنان والدول العربية أو الدول الأوروبية"، وقال: "إن الدول تعاملنا بتشدد، ومن الضروري مراجعة الاتفاقيات بيننا وبينها".
وطالب بـ"تشجيع الصناعة التي خطت خطوات مهمة على صعيدي الغذاء والدواء أو صناعة الاحذية".
وحيا "العمال والمصانع التي بادرت إلى رفع الأجور"، مؤكدا أن "الحوار ضروري"، وقال: "نحن باتجاه قانون عمل جديد إذ لدينا 550 ألف عاطل عن العمل".
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