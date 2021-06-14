إقتصاد

الدولار يتجاوز الـ15500 ليرة.. إليكم سعره مساء اليوم

Lebanon 24
14-06-2021 | 15:11
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سجل سعر الدولار ارتفاعاً "طفيفاً" في السوق الموازية، مساء اليوم، إذ تراوح بين 15500 ليرة لبنانية للمبيع و 15550 ليرة لبنانية للشراء.
وكان الدولار تراوح عصر اليوم ما بين 15400 و15450 ليرة لبنانية.
 
 
 
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