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إقتصاد
الدولار يتجاوز الـ15500 ليرة.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
14-06-2021
|
15:11
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سجل سعر الدولار ارتفاعاً "طفيفاً" في السوق الموازية، مساء اليوم، إذ تراوح بين 15500 ليرة لبنانية للمبيع و 15550 ليرة لبنانية للشراء.
وكان الدولار تراوح عصر اليوم ما بين
15400 و15450 ليرة لبنانية.
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