الدولار يتجاوز الـ15500 ليرة.. إليكم سعره مساء اليوم

سجل سعر الدولار ارتفاعاً "طفيفاً" في السوق الموازية، مساء اليوم، إذ تراوح بين 15500 ليرة لبنانية للمبيع و 15550 ليرة لبنانية للشراء.

وكان الدولار تراوح عصر اليوم ما بين 15400 و15450 ليرة لبنانية.