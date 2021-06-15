26
o
بيروت
31
o
طرابلس
22
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
العيون على احتياطي الذهب.. هكذا تنفرج الأزمة إذا استُخدم
Lebanon 24
15-06-2021
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب خالد أبو شقرا في "نداء الوطن": "درجت العادة مؤخراً على احتساب مخزون الذهب مع احتياطي العملات الأجنبية، مع أن الفرق بينهما كبير جداً. فالذهب هو ثروة عامة وطنية، واحتياطيات العملات الأجنبية، ومن ضمنها التوظيفات الإلزامية، ملك خاص للمودعين والمصارف. وبحسب القانون 42 الذي صدر عن مجلس النواب اللبناني في العام 1986، فانه لا يجوز استعمال هذه الثروة المقدرة بـ287 طناً بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلاّ بنصّ تشريعي يصدر عن البرلمان. ومنطق الأمور يفترض أن يكون تسييل الذهب للضرورات القصوى وبما يخدم الوطن والمواطن وليس الإحتفاظ به لـ"الديكور".
القطاع الإستشفائي ينازع
اليوم وصل لبنان إلى المفترق الأخطر، فإما يجترح الحلول سريعاً، وإما تنطلق شرارة "الإبادة الجماعية"، من العجز عن تقديم الخدمات الطبية والإستشفائية. "فالمستشفيات تلفظ أنفاسها الأخيرة، والقطاع الصحي ينزف خيرة طاقمه البشري"، يقول عضو مجلس الإدارة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والخبير في مجال التأمين أنطوان واكيم: "12 في المئة من الأطباء غادروا لبنان، وترك نحو 15 في المئة الجهاز التمريضي للعمل في الخارج. النقص في الأدوات والمعدات الطبية مخيف. المختبرات عاجزة عن تأمين الكواشف المخبرية ومحاليل الفحوصات الضرورية. المستشفيات غير قادرة على إجراء الصيانة الدورية على معداتها وغرف عملياتها ومستلزماتها الصحية". وبحسب واكيم فان "النظام الطبي كان مبنياً على دخل قومي يقدر بحسب البنك الدولي بـ11400 دولار في العام 2019، تراجع إلى حدود 3 آلاف دولار حالياً، وهو يستمر بالإنخفاض الحاد يومياً. ما وضع الجهات الصحية أمام خيارين أحلاهما مر: إما رفع التعرفة الإستشفائية إلى سعر صرف السوق وعندها تفلس الجهات الضامنة، ويعجز 90 في المئة من المواطنين عن الإستشفاء وينهار القطاع. وإما الإبقاء على سعر يتراوح بين 1515 و3900 ليرة مقابل الدولار، وبالتالي العجز عن تقديم الخدمات والوصول إلى نفس النتيجة في غضون فترة قصيرة.
هذا "المَحِل" في القطاع الصحي الحيوي، ليس هناك من طريقة لتمويله إلا بـ"رهن 5 في المئة من احتياطي الذهب الذي تتجاوز قيمته اليوم 18 مليار دولار"، برأي واكيم، "إذ إنه أمام إفلاس الدولة والمصارف والمودعين، وانتظار المجتمع الدولي إصلاحات لن تأتي، وإن اتت فسيكون بعد فوات الأوان، فان الإنهيار المتسارع في قطاع المستشفيات لم يعد مسألة شهور بل أسابيع وربما أيام. من هنا فان "تسييل" 900 مليون دولار، يؤمن الدعم للمستشفيات بشقّيها العام والخاص ويساعدها على الصمود في هذا المأزق العصيب. على أن تستلم المهمة لجنة موثوقة، مطعمة بأشخاص من الخارج لضمان استقلاليتها وتحت إشراف مؤسسة دولية متخصصة".
تابع
الأكثر قراءة
"السرب 122" في سماء سوريا.. وخوف من "حرب مع حزب الله"
Lebanon 24
"السرب 122" في سماء سوريا.. وخوف من "حرب مع حزب الله"
05:30 | 2021-06-14
14/06/2021 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب ملكة جمال لبنان السابقة تلفت الأنظار بحفل زفاف جيسيكا عازار.. شاهدوا كيف أصبحت نورما نعوم (صور)
Lebanon 24
بعد غياب ملكة جمال لبنان السابقة تلفت الأنظار بحفل زفاف جيسيكا عازار.. شاهدوا كيف أصبحت نورما نعوم (صور)
03:00 | 2021-06-14
14/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات قادمة لعون في الملف الحكومي.. ماذا كشفت مصادر شديدة الاطلاع؟
Lebanon 24
خطوات قادمة لعون في الملف الحكومي.. ماذا كشفت مصادر شديدة الاطلاع؟
13:48 | 2021-06-14
14/06/2021 01:48:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. تفاصيل جديدة هامة بشأن أزمة البنزين
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. تفاصيل جديدة هامة بشأن أزمة البنزين
14:45 | 2021-06-14
14/06/2021 02:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال البترون تابع.. والد ياسمين المصري يزور باسيل ويعتذر منه
Lebanon 24
اشكال البترون تابع.. والد ياسمين المصري يزور باسيل ويعتذر منه
11:46 | 2021-06-14
14/06/2021 11:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:05 | 2021-06-15
الدولار تجاوز أمس الـ15500 ليرة.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
01:00 | 2021-06-15
رجل أعمال شهير يكشف سبب منعه من السفر خارج مصر (صورة)
00:00 | 2021-06-15
المصارف تشتري الدولارات من السوق السوداء
23:30 | 2021-06-14
شركات روسية تتطلع للاستثمار في قطاعي النفط والطاقة في لبنان
16:00 | 2021-06-14
هل تنهي "بيتكوين" حقبة العملات الورقية؟
15:11 | 2021-06-14
الدولار يتجاوز الـ15500 ليرة.. إليكم سعره مساء اليوم
فيديو
دخل وسط مشاجرة نسائية مسلّحة بدون أن يحرّك ساكناً! (فيديو)
Lebanon 24
دخل وسط مشاجرة نسائية مسلّحة بدون أن يحرّك ساكناً! (فيديو)
08:00 | 2021-06-14
15/06/2021 09:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
شانتال جعجع تطلق جديدها "عايشي كرمال مين"
Lebanon 24
شانتال جعجع تطلق جديدها "عايشي كرمال مين"
06:50 | 2021-06-14
15/06/2021 09:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي.. "ضجة سرية" لا يستطيع الإنسان سماعها لإطلاق الصواريخ
Lebanon 24
تسجيل صوتي.. "ضجة سرية" لا يستطيع الإنسان سماعها لإطلاق الصواريخ
05:00 | 2021-06-14
15/06/2021 09:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact