إقتصاد

رجل أعمال شهير يكشف سبب منعه من السفر خارج مصر (صورة)

Lebanon 24
15-06-2021 | 01:00
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قال رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية أحمد هيكل، إنه وجد اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر خلال سفره للسودان مساء أمس.
 


وأضاف هيكل أن الإدارة القانونية لشركة القلعة تقصت سبب المنع، فتبين أنه بسبب صدور حكم قضائي غيابي أول درجة فى نزاع تجاري بحت، خاص بقضية شيك بقيمة 4 مليون دولار.

وكشف هيكل عن أنه سيتم الاستشكال على الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والسداد، وتنتهي القضية في أسرع وقت.
المصدر: الشروق
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