"طيران الإمارات" تسجّل خسائر سنوية بـ5.5 مليارات دولار!

سجلت شركة "طيران الإمارات"، أكبر ناقل جوي في الشرق الأوسط، خسارة سنوية بـ 5.5 مليارات دولار للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود وذلك على خلفية الإغلاقات المرتبطة بفيروس "كورونا" التي ضربت قطاع الطيران بشدة، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".واعلنت الشركة ومقرها دبي في بيان اليوم: "نتيجة للقيود المستمرة على الرحلات الجوية والسفر بسبب الجائحة، أعلنت "طيران الإمارات" عن خسائر 20.3 مليار درهم (5.5 مليارات دولار) مقارنة مع أرباح السنة السابقة التي بلغت 1.1 مليار درهم (288 مليون دولار)".