إقتصاد

النفط يواصل ارتفاعه.. كيف أصبحت الأسعار؟

Lebanon 24
15-06-2021 | 09:00
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع صعود خام "برنت" للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل تراجع احتمال وصول إمدادات إيرانية إضافية إلى السوق قريبا، مع استمرار المحادثات بشأن الاتفاق النووي.

 

وصعد مزيج "برنت" بنسبة 0.6 بالمئة إلى 73.29 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:34 بتوقيت غرينتش، وذلك بعدما ارتفع 0.2 في المئة أمس الاثنين.

 

فيما زاد خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.6 بالمئة أيضا إلى 71.29 دولار للبرميل. وكان قد تراجع في الجلسة السابقة ثلاثة سنتات.

 

واستؤنفت يوم السبت في فيينا المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب أطراف أخرى في اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي. ووصف الاتحاد الأوروبي المباحثات بأنها "مكثفة".

 

ومن شأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق أن تمهد الطريق لرفع العقوبات عن إيران، بما سيمكنها من استئناف تصدير النفط.

 

وقالت مؤسسة "آي إن جي إيكونوميكس" في مذكرة: "من غير المرجح على نحو متزايد، على ما يبدو، أن نرى الولايات المتحدة تعود إلى الاتفاق النووي الإيراني قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية هذا الأسبوع".

 

المصدر: روسيا اليوم
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