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إقتصاد
هل ينتهي النزاع التجاري بين "بوينغ" و"ايرباص"؟
Lebanon 24
15-06-2021
|
07:00
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اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إنهاء نزاعهما المستمر منذ 17 عاماً بشأن دعم الطائرات لشركة "ايرباص" و"بوينغ"، والذي أدى إلى فرض الحلفاء تعريفات جمركية على 11.5 مليار دولار من صادرات كل منهما.
وأمضت المفوضية الأوروبية ليلة الاثنين في مناقشة الاتفاقية مع الدول الأعضاء لإنجاز صفقة بهذا الشأن قبل القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. قمة في بروكسل والتي سيحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقاً لمسؤولين مطلعين على المداولات. ومن المتوقع صدور إعلان رسمي في وقت لاحق الثلاثاء.
يطوي الاتفاق التاريخي الصفحة على صراع رئيسي في الحرب التجارية للرئيس السابق دونالد ترمب ويمهد الطريق لعصر جديد من التعاون عبر الأطلسي بشأن المساعدات الحكومية، في وقت تتنافس الصين على إزاحة الاحتكار الثنائي للطائرات المدنية بين بوينغ وإيرباص. وتعهد الحلفاء بإنهاء نزاع منفصل حول الصلب والألمنيوم، في علامة على إحراز تقدم في إعادة تحديد العلاقة في ظل إدارة بايدن.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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