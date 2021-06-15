إقتصاد

هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصر اليوم.. هل انخفض؟

Lebanon 24
15-06-2021 | 16:55
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 15325 - 15375 ليرة لكل دولار.
 
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم ما بين 15490 - 15540 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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