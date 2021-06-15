هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصر اليوم.. هل انخفض؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 15325 - 15375 ليرة لكل دولار.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم ما بين 15490 - 15540 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.