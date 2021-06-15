دولار السوق الموازية ينخفض بشكلٍ لافت!

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية انخفاضاً لافتاً مساء اليوم الثلاثاء، إذ بلغ 14650 ليرة للبيع و14750 ليرة للشراء.



وكان قد سجّل صباحاً، 15490 ليرة للبيع و15540 ليرة للشراء.