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إقتصاد
دولار السوق الموازية ينخفض بشكلٍ لافت!
Lebanon 24
15-06-2021
|
20:02
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية انخفاضاً لافتاً مساء اليوم الثلاثاء، إذ بلغ 14650 ليرة للبيع و14750 ليرة للشراء.
وكان قد سجّل صباحاً، 15490 ليرة للبيع و15540 ليرة للشراء.
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