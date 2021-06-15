مرتضى من قب الياس: لمشاركة النقابات في الرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي

دعا وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى الى "تكريس مشاركة النقابات في الرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي لمواجهة تراكمات الأزمات".تحدث مرتضى في لقاء في مركز نقابة تجار سوق خضار قب الياس في حضور النائب ميشال ضاهر والمدير العام للزراعة لويس لحود وممثلي نقابات وتجمعات المزارعين والمصدرين وتجار الخضار في لبنان، وقال:"هذا التكامل ينسحب على تكامل دور وزارة الزراعة مع الملحقين الإقتصاديين اللبنانيين في أرجاء دول العالم الذين يبذلون جهودا جبارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة في سبيل حل أزمات تصدير المنتجات اللبنانية وتسويقها".وأضاف مرتضى: "بالنسبة للمدى القريب للقطاع الزراعي، فإن اتكالنا على دعم الأصدقاء من المنظمات الدولية والجهات المانحة مشكورة في عدم التواني عن دعم تطور هذا القطاع ومساندة وزارة الزراعة في مواكبتها لهذا النمو. وبالتوازي لا بد من التكاتف لسياسة زراعية داخلية حفظ التوازن في الإنتاج بكل القطاعات في الثروتين الحيوانية والزراعية والتنمية الريفية وخاصة الصناعات الغذائية من ناحيتي النوعية والكمية، بالإضافة الى واقعية رسمية تحاكي متطلبات الدول المستوردة للمنتجات اللبنانية وتحفظ امنها الإجتماعي وتطمئن هواجسها".