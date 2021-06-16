بسبب فيديو رونالدو.. كوكاكولا تتكبد خسارة هائلة

تراجعت أسهم شركة "كوكاكولا" للمشروبات الغازية، يوم الثلاثاء، بسبب التصرف الذي قام به النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم المنتخب البرتغالي.



وكان الهداف التاريخي لبطولة أوروبا قد تواجد في المؤتمر الصحافي لمنتخب بلاده، يوم الاثنين، قبل ملاقاة المجر ضمن الجولة الأولى لمنافسات "يورو 2020"، وأبعد زجاجتين لـ "كوكاكولا" من أمامه، وأخذ زجاجة ماء وقال للكاميرات إنه يشرب الماء فقط.

كريستيانو رونالدو يثير غضب كوكاكولا خلال لقاء صحفي على الهواء مباشرة حيث كانت أمامه زجاجتيّ كولا فأزاحهم ثم أخذ علبة ماء وقال "اشربوا الماء" في إشارة إلى ضرر تلك المشروبات.

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حسب المختصين أن هذا التصرف قد يؤدي لحدوث أزمة باعتبارها الراعي الرسمي ليورو 2020.pic.twitter.com/tvNsk3Rowu — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 15, 2021