بسبب فيديو رونالدو.. كوكاكولا تتكبد خسارة هائلة

كريستيانو رونالدو يثير غضب كوكاكولا خلال لقاء صحفي على الهواء مباشرة حيث كانت أمامه زجاجتيّ كولا فأزاحهم ثم أخذ علبة ماء وقال "اشربوا الماء" في إشارة إلى ضرر تلك المشروبات.
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حسب المختصين أن هذا التصرف قد يؤدي لحدوث أزمة باعتبارها الراعي الرسمي ليورو 2020.pic.twitter.com/tvNsk3Rowu
— إياد الحمود (@Eyaaaad) June 15, 2021
كريستيانو رونالدو يثير غضب كوكاكولا خلال لقاء صحفي على الهواء مباشرة حيث كانت أمامه زجاجتيّ كولا فأزاحهم ثم أخذ علبة ماء وقال "اشربوا الماء" في إشارة إلى ضرر تلك المشروبات.
-
حسب المختصين أن هذا التصرف قد يؤدي لحدوث أزمة باعتبارها الراعي الرسمي ليورو 2020.pic.twitter.com/tvNsk3Rowu