إقتصاد

في هذه البلدان يخزّن الأثرياء أموالهم (صورة)

Lebanon 24
16-06-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-833647-637594244484960043.jpg
Doc-P-833647-637594244484960043.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا تزال سويسرا الوجهة الرئيسية للثروة الخارجية الخاصة في جميع أنحاء العالم، وفقاً لتقديرات مجموعة بوسطن الاستشارية، حيث بلغت الثروة الخاصة الأجنبية المتوقفة في جمهورية جبال الألب 2.4 تريليون دولار في عام 2019، والتي تمثل ربع الإجمالي العالمي.
 
 


مع ذلك، كان النمو الأكبر في هونغ كونغ وسنغافورة، اللتين وقعتا في المرتبة الثانية والثالثة في القائمة، بسبب التنافس على ثروات أثرياء الصين، وفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت".

وبرزت الثروة الخارجية الخاصة - أو الثروة العابرة للحدود - المتراكمة أيضاً في كيانات صديقة للضرائب مثل جزر القنال البريطانية Channel Islands وجزيرة مان Isle of Man، وكذلك الإمارات العربية المتحدة، ولوكسمبورغ.

كما ظهرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الرتبتين الرابعة والثامنة.

في حين أن نفوذ الصين المتنامي في هونغ كونغ وحركة الاحتجاج ذات الصلة لم يكن لها تأثير كبير على تنمية الثروة الداخلية في المنطقة، فقد يتسبب هذا التطور في تفضيل المستثمرين المحليين لسنغافورة بشكل متزايد في المستقبل، وفقاً لتقديرات مجموعة بوسطن الاستشارية.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2021-06-16
03:00 | 2021-06-16
02:37 | 2021-06-16
01:00 | 2021-06-16
00:53 | 2021-06-16
00:00 | 2021-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website