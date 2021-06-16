في هذه البلدان يخزّن الأثرياء أموالهم (صورة)

لا تزال سويسرا الوجهة الرئيسية للثروة الخارجية الخاصة في جميع أنحاء العالم، وفقاً لتقديرات مجموعة بوسطن الاستشارية، حيث بلغت الثروة الخاصة الأجنبية المتوقفة في جمهورية جبال الألب 2.4 تريليون دولار في عام 2019، والتي تمثل ربع الإجمالي العالمي.

مع ذلك، كان النمو الأكبر في هونغ كونغ وسنغافورة، اللتين وقعتا في المرتبة الثانية والثالثة في القائمة، بسبب التنافس على ثروات أثرياء الصين، وفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت".وبرزت الثروة الخارجية الخاصة - أو الثروة العابرة للحدود - المتراكمة أيضاً في كيانات صديقة للضرائب مثل جزر القنال البريطانية Channel Islands وجزيرة مان Isle of Man، وكذلك الإمارات العربية المتحدة، ولوكسمبورغ.كما ظهرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الرتبتين الرابعة والثامنة.في حين أن نفوذ الصين المتنامي في هونغ كونغ وحركة الاحتجاج ذات الصلة لم يكن لها تأثير كبير على تنمية الثروة الداخلية في المنطقة، فقد يتسبب هذا التطور في تفضيل المستثمرين المحليين لسنغافورة بشكل متزايد في المستقبل، وفقاً لتقديرات مجموعة بوسطن الاستشارية.