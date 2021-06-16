الذهب يستقر.. والأنظار على بيان المركزي الأميركي

استقر الذهب اليوم الأربعاء ويترقب المستثمرون نتيجة أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لاستقاء مؤشرات بشأن خفض محتمل لتدابير دعم اقتصادية، وسط ارتفاع الدولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، حيث جرى تداوله عند 1859.32 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:23 بتوقيت غرينتش. ونزل الذهب لأدنى مستوياته منذ 17 مايو 2021 إلى 1843.99 دولار يوم الاثنين الماضي.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1860.40 دولار للأونصة.

وقال إليا سبيفاك، الخبير المعني بالعملة لدى مؤسسة ديلي فيكس: "الذهب انخفض على مدى بضعة أيام، ويعكس هذا التوقعات الآخذة في التنامي بأن تقليص (مجلس الاحتياطي الاتحادي) للتيسير الكمي ربما يبدأ على نحو أسرع مما تتوقعه السوق حاليا".

وأضاف: "الذهب دخل المرحلة التالية منخفضا. الدعم الوشيك في هذه المرحة عند نحو 1850 دولارا. إذا اخترقنا ذلك بمساعدة (اجتماع الاحتياطي) على مدى الأربع والعشرين ساعة القادمة، ربما يتجه الذهب صوب 1800 دولارا".

وفي سوق العملات استقر الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مقابل العملات المنافسة، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

وكشفت بيانات أمس الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأميركية انخفضت بأكثر من المتوقع في أيار 2021، بينما قفزت أسعار المنتجين 6.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهر، في أكبر زيادة منذ تشرين الثاني 2010.