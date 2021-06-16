الدولار في السوق الموزاية يتخطى مجدداً الـ15000 ليرة

أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 15050 و15150 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 14950 و15000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

