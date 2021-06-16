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إقتصاد
الدولار في السوق الموزاية يتخطى مجدداً الـ15000 ليرة
Lebanon 24
16-06-2021
|
15:25
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أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 15050 و15150 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 14950 و15000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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