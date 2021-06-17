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إقتصاد
الجزائر ترفض شحنة قمح فرنسي.. هذا ما عثروا عليه فيها
Lebanon 24
17-06-2021
|
00:12
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أعلن وزير الزراعة الجزائري عبد الحميد حمداني، عن رفض شحنة 27 ألف طن من قمح الطحين الفرنسي لاعتبارها غير صالحة للاستهلاك، بعد العثور على حيوانين نافقين فيها.
وقال حمداني في مؤتمر صحفي، إن "السلطات الجزائرية تطالب بتعويض عن الشحنة التي من المقرر إعادتها إلى فرنسا".
وأضاف أنه "تم العثور على الحيوانين النافقين الأسبوع الماضي في دفعتين مختلفتين من الشحنة".
وتعتبر الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وفرنسا أحد مورديها الرئيسيين.
وكانت أفادت قناة "النهار" الجزائرية الأسبوع الماضي بأن البلاد رفضت شحنة زنة 33 ألف طن من القمح الصلد الكندي لعدم استيفائها للمواصفات.
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