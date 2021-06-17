خبر سار في الأزمة: 8 شركات لبنانية ناشئة في أهم معارض أوروبا

في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية والإجتماعية التي يعاني منها لبنان، وما تحمله من انعكاسات على القطاع الخاص والشركات الناشئة، بارقة أمل تظهر من فرنسا.

وفي هذا الإطار، أعلنت Cedars Tech عن أول جناح لبناني افتراضي يتم عرضه في VivaTech 2021، وهو أكبر حدث ناشئ وتقني في أوروبا، ويستضيف ثماني شركات لبنانية ناشئة مختارة بعناية. وانطلقت النسخة المختلطة من الحدث أمس الأربعاء، وتستمر حتى 19 حزيران الحالي، فيParis Porte De Versailles وعلى الإنترنت.

Cedars Tech هي مبادرة غير ربحية وغير سياسية وغير طائفية شارك في تأسيسها الجمعية الفرنسية اللبنانية للمؤسسات المهنية (AFPI) وBerytech وSmart ESA وغرفة التجارة الفرنسية اللبنانية (CCFL)، لخلق علاقة قوية مع المغتربين اللبنانين في الخارج وتعزيز نمو الشركات اللبنانية الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة محليًا ودوليًا مع خلق فرص عمل داخل لبنان.

يتم رعاية Cedars Tech Pavilion هذا العام من قبل Murex و CME Offshore و CDS Group و Cloud Ambiance وجميع الأفراد الذين ساعدوا في تحقيق هذه المبادرة.

تحظى الشركات اللبنانية الثمانية المختارة بفرصة فريدة للترويج لمنتجاتها أو حلولها أو خدماتها في كشك افتراضي خاص بها، ونشر مقاطع الفيديو والوثائق والصور الخاصة بشركاتها الناشئة.

كما ويستفيدون من الشبكات لتقديم عروض توضيحية وللتواصل مع كبار العملاء المحتملين والمستثمرين المشاركين من جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، تتاح للفرق فرصة حضور محادثات مباشرة من قبل متحدثين عالميين، واكتشاف تحديات AfricaTech وEuropaTech، والاستفادة من الأحداث المتعددة المتزامنة التي ستقام في 3 قارات.

وفقًا لاستطلاع GoudLink بإصدار VivaTech الأخير، التقت 84٪ من الشركات الناشئة بمستثمر محتمل، وأفاد 79٪ عن تأثير إيجابي لحضورهم على أنشطتهم المهنية و 34٪ انتقلوا إلى المستوى التالي في استثماراتهم.

تم إنشاء Viva Technology المعروفة باسم VivaTech عام 2016، وأصبحت، في غضون 4 سنوات فقط، أكبر بوابة في أوروبا لممثلي الابتكار في جميع أنحاء العالم. يجمع ما يصل إلى 124 ألف زائر، و 30 ألف شركة ناشئة، و 3300 مستثمر، و2500 صحفي من 125 دولة، ويعمل كمحفز عالمي للتحول الرقمي ونمو الشركات الناشئة.

ولمن يرغب، يمكنه التعرّف على الشركات الثمانية الناشئة التي تم اختيارها لتكون جزءًا من الجناح اللبناني:

BASMA.com: منصة رعاية صحية رقمية مباشرة إلى المستهلك تقدم علاجات تقويم غير مرئية في المنزل مدعومة بتقنيات طب الأسنان ثلاثية الأبعاد ويسترشد بها أخصائيو تقويم الأسنان المرخصون لتقديم منتجات دقيقة ومجهزة خصيصًا وبأسعار معقولة.

Digital Industrial Module (DIM): هو تطبيق ويب وهاتف محمول يسمح للشركات بجمع الأعمال المنجزة يوميًا من مواقع البناء ويوفر المراقبة الفعلية للفرق في الميزانية، بما في ذلك تنبؤات بالآثار المالية في الوقت الفعلي.

Fly-Foot: هي منصة كرة قدم تعتمد على التكنولوجيا وتمكن المشجعين في أنحاء العالم من تحسين تجربة اللعبة التي يحبونها. مع نمو مجتمعنا، توسعت رؤيتنا لتصبح رائدة في تجارب كرة القدم المبتكرة، في المقام الأول من خلال منصة سفر كرة القدم لدينا وتجارب كرة القدم الغامرة في الواقع الافتراضي. نهدف إلى تقريب الجماهير من اللعبة.

IoTree: هو حل زراعي مبتكر لأهم مشاكل الزراعة من خلال الاستخدام الذكي لأجهزة إنترنت الأشياء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تساعد IoTree المزارعين على الكشف المبكر عن وجود الذباب الضار، وتحسين جودة المحصول، وزيادة الإنتاج وتقليل استخدام المبيدات.

Neumann: عبارة عن منصة تحليلية لصنع القرار تعمل بالذكاء الاصطناعي تمكن الشركات من تحويل جميع بياناتها إلى رؤى وإجراءات، بسلاسة وتلقائية، من خلال جمع البيانات وتوحيدها ومعالجتها وأتمتتها وتقديم الإجراءات الصحيحة بناءً على بيانات العملاء.

FAMO: تطبيق جوّال يوفر مطابقة مخصصة لمكملات التغذية تعكس عوامل الصحة الشخصية وعادات نمط الحياة.

Taccato: مدرسة موسيقى عبر الإنترنت تقدم تجربة تعلم موسيقى رقمية جذابة، وتقدم دروسًا فردية مرة واحدة في الأسبوع مع مدرس، وتسد الفجوة بين الجلسات.

VBOUT: عبارة عن منصة تسويق شاملة توفر العديد من الأدوات وميزات لمساعدة أصحاب الأعمال والمتخصصين في التسويق على المركزية وأتمتة مهامهم بطريقة بسيطة وذكية. تتميز المنصة بسهولة الهبوط بالسحب والإفلات الصفحات والنماذج، ومنشئ الأتمتة المرئية، وإدارة الوسائط الاجتماعية، والتسويق عبر البريد الإلكتروني والتحليلات.