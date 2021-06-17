إقتصاد

أسعار الذهب ارتفعت.. بكم أصبحت الأونصة؟

Lebanon 24
17-06-2021 | 10:30
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الحميس لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعا.

 

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1820.34 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 1822 دولارا.

 

ونزلت أسعار الذهب أكثر من 2.5 بالمئة أمس الأربعاء، وبلغت أدنى مستوياتها منذ السادس من مايو 2021، بعد تعليقات تميل إلى التشديد النقدي من جانب مسؤولي المركزي الأميركي مما رفع الدولار لأعلى مستوى في شهرين، بينما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

 

ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، لكن زيادة المركزي الأميركي لأسعار الفائدة ستزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا وتقلل جاذبيته.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4 بالمئة إلى 27.08 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2769.98 دولار ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1120.77 دولار.

 

 

المصدر: روسيا اليوم
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