إقتصاد

مع صعود الدولار.. أسعار النفط انخفضت

Lebanon 24
17-06-2021 | 05:00
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انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الخميس مع صعود الدولار الأميركي، لكن الخسائر كانت محدودة بفضل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأميركية.

 

ونزلت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.6 بالمئة إلى 73.97 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ نيسان 2019 في الجلسة السابقة.

 

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.6 بالمئة أيضا إلى 71.73 دولار للبرميل، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول 2018 في اليوم السابق.

 

وسجل الدولار الأميركي أقوى مكسب يومي في 15 شهرا بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان مفترضا.

 

ويؤدي ارتفاع الدولار الأميركي لزيادة تكلفة النفط المسعر بالعملة الأمريكية لحائزي العملات الأخرى، مما قد يضغط على الطلب.

 

لكن خسائر أسعار النفط كانت محدودة إذ أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في أكبر مستهلك في العالم انخفضت بشدة الأسبوع الماضي إذ عززت مصافي التكرير العمليات لأعلى مستوياتها منذ يناير 2020، مما يشير إلى استمرار تحسن الطلب.

 

كما تلقت الأسعار الدعم، إذ زاد استهلاك المصافي من الخام في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، 4.4 بالمئة في مايو 2021 مقارنة مع نفس الشهر قبل عام ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع.

المصدر: روسيا اليوم
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