إقتصاد

الاسمنت متوافر خلال الايام القليلة المقبلة.. وهذه التفاصيل

Lebanon 24
17-06-2021 | 04:42
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 شكرت شركة الترابة الوطنية - اسمنت السبع - في بيان، أصدرته "بعد السماح لها بإعادة العمل في مقلعها، جميع الخييرين الذين ساندوها وسعوا للوصول الى معاودة العمل في معملها، مما سيجعل مادة الاسمنت متوافرة خلال الايام القليلة المقبلة على الاراضي اللبنانية كافة بأفضل الاسعار".
 
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