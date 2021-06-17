25
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
بيتكوين تمضي في مسار الهبوط
Lebanon 24
17-06-2021
|
08:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفضت عملة بيتكوين بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي بعدما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخطته لرفع أسعار الفائدة مرتين في عام 2023.
وكان سعر بيتكوين يشهد بالفعل ضعفًا في ساعات التداول المبكرة أمس الأربعاء، بعد أن فقد مستوى 40 ألف دولار، ليبلغ أدنى مستوى خلال اليوم عند 38300 دولار. كما تراجع مؤشرا Dow وS&P 500 بنسبة 0.77% و0.54% على التوالي.
يأتي قرار الفيدرالي في وقت يشعر الاقتصاديون بالقلق من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن المركزي الأميركي رفع توقعات التضخم من 2.4% إلى 3.4%.
وفي حين وصف باول ارتفاع التضخم الحالي بأنه "مؤقت"، فإن أسعار المستهلكين عند أعلى مستوى لها منذ 13 عامًا. ويخشى المحللون من أن التضخم المتزايد سيؤثر على الانتعاش الاقتصادي بعد تفشي فيروس كورونا.
لم يتطرق باول بشكل مباشر إلى ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تخفيض مشترياته الشهرية من السندات البالغة 120 مليار دولار، أو متى سيبدأ بذلك، لكن قرار البدء في رفع أسعار الفائدة في عام 2023 يشير إلى أن البرنامج سيشهد تخفيضات قبل عام 2023 حتى يتم تنفيذه بشكل معتدل.
وبينما انخفض السعر إلى ما دون 40 ألف دولار وفشل في قلب المستوى، يرى المحللون أن حركة بيتكوين الحالية ليست أكثر من تداول محدود النطاق، وفي وقت كتابة هذا التقرير، يبدو مستوى 38000 دولار وكأنه إعادة اختبار لمستوى دعم أقل.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
حزب الله "يقاصص" باسيل وهذا ما فعله
Lebanon 24
حزب الله "يقاصص" باسيل وهذا ما فعله
01:15 | 2021-06-17
17/06/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من الأسوأ.. باسيل قد يُشعل "الشارع الشيعي"
Lebanon 24
تحذير من الأسوأ.. باسيل قد يُشعل "الشارع الشيعي"
03:00 | 2021-06-17
17/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإضراب العمالي الأوسع".. تحركات وقطع طرقات (صور)
Lebanon 24
"الإضراب العمالي الأوسع".. تحركات وقطع طرقات (صور)
02:30 | 2021-06-17
17/06/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار فوق الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار فوق الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
02:24 | 2021-06-17
17/06/2021 02:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات أمنية: تدابير احترازية حول هذه المؤسسات
Lebanon 24
معلومات أمنية: تدابير احترازية حول هذه المؤسسات
15:13 | 2021-06-16
16/06/2021 03:13:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:00 | 2021-06-17
الدولار مستمر بالارتفاع.. وهذه تسعيرته عصر اليوم في السوق الموازية
09:36 | 2021-06-17
سلامة: عمليات بيع الدولار على منصة "Sayrafa" يومياً اعتباراً من الإثنين المقبل
07:15 | 2021-06-17
وزني: ملتزمون بالمضي قدماً بالإصلاحات
06:00 | 2021-06-17
مع صعود الدولار.. أسعار النفط انخفضت
04:42 | 2021-06-17
الاسمنت متوافر خلال الايام القليلة المقبلة.. وهذه التفاصيل
03:30 | 2021-06-17
أسعار الذهب ارتفعت.. بكم أصبحت الأونصة؟
فيديو
فهد يخطف كلبا نائما أمام منزل! (فيديو)
Lebanon 24
فهد يخطف كلبا نائما أمام منزل! (فيديو)
11:00 | 2021-06-17
17/06/2021 20:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي الألعاب "Razer" تُعلن عن أحد أفضل الحواسب.. وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي الألعاب "Razer" تُعلن عن أحد أفضل الحواسب.. وهذه ميزاته (فيديو)
11:00 | 2021-06-17
17/06/2021 20:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل مع مذيعة "الجزيرة" مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما حصل مع مذيعة "الجزيرة" مباشرة على الهواء! (فيديو)
08:03 | 2021-06-17
17/06/2021 20:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact