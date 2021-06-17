وزني: ملتزمون بالمضي قدماً بالإصلاحات

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وفداً من وكالة التنمية الفرنسية AFD ومؤسسة Expertise France ووفداً من معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي برئاسة لميا مبيض بساط في حضور مدير المالية العامة بالوكالة جورج معراوي.

تم البحث خلال الاجتماع في موضوع الدعم الفرنسي لإدارة المالية العامة في لبنان خاصة في ما يتعلّق بإصلاح الشراء العام وتعزيز شفافية الموازنة. وشكر وزني الدولة الفرنسية ورئيسها ومؤسساتها على دعمها الثابت للبنان.

وقال: " إننا لا نزال ملتزمون بالمضي قدماً في الإصلاحات المطلوبة من قبل المجتمع الدولي والمدرجة في خارطة الطريق الفرنسية للبنان، ولا سيما تلك المتعلقة بالحوكمة المالية، مثل الشراء العام وشفافية الموازنة، وأيضًا تحديث مديرية الشؤون العقارية."