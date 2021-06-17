25
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
سلامة: عمليات بيع الدولار على منصة "Sayrafa" يومياً اعتباراً من الإثنين المقبل
Lebanon 24
17-06-2021
|
15:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان التالي:
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان تنفيذ عمليات بيع الدولار الاميركي للمسجلين على منصة “Sayrafa” اصبح بشكل يومي ابتداءً من نهار الاثنين الواقع في 21 حزيران 2021، بعد أن كانت تتم تسجيل هذه العمليات أسبوعياً.
بعد الاطلاع على المعلومات المسجلة من قبل الصرافين على منصة "Sayrafa" تبين ان الارقام لا تتطابق مع الواقع كما نص تعميم مصرف لبنان رقم الذي يجبر الصرافين على تسجيل كل عمليات البيع والشراء على المنصة. فهذه المبالغ المسجلة لا تتناسب مع حجم مؤسسات الصيرفة. فهذه الاحجام الضئيلة والمسجلة هي بالفعل لا تكفي لتسديد مصاريف شركات الصرافة ما يطرح علامات استفهام توجب إجراء التحقيقات اللازمة.
لذلك، ابتداءً من الأسبوع المقبل سيتم تحويل الصرافين على الهيئة المصرفية العليا بدءاً بمؤسسات الصرافة فئة "أ".
يبقى سعر التدخل لمصرف لبنان على 12،000 ليرة للدولار الواحد وهو سعر التدخل بمعنى انه بهذه الاسعار يبيع او يشتري مصرف لبنان الدولار على اساسها ويقوم بتسديدها لدى المصارف المراسلة في حسابات المصارف كما حسابات الصرافين اذا وُجدت.
تابع
الأكثر قراءة
حزب الله "يقاصص" باسيل وهذا ما فعله
Lebanon 24
حزب الله "يقاصص" باسيل وهذا ما فعله
01:15 | 2021-06-17
17/06/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من الأسوأ.. باسيل قد يُشعل "الشارع الشيعي"
Lebanon 24
تحذير من الأسوأ.. باسيل قد يُشعل "الشارع الشيعي"
03:00 | 2021-06-17
17/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإضراب العمالي الأوسع".. تحركات وقطع طرقات (صور)
Lebanon 24
"الإضراب العمالي الأوسع".. تحركات وقطع طرقات (صور)
02:30 | 2021-06-17
17/06/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار فوق الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار فوق الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
02:24 | 2021-06-17
17/06/2021 02:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات أمنية: تدابير احترازية حول هذه المؤسسات
Lebanon 24
معلومات أمنية: تدابير احترازية حول هذه المؤسسات
15:13 | 2021-06-16
16/06/2021 03:13:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:00 | 2021-06-17
الدولار مستمر بالارتفاع.. وهذه تسعيرته عصر اليوم في السوق الموازية
08:20 | 2021-06-17
بيتكوين تمضي في مسار الهبوط
07:15 | 2021-06-17
وزني: ملتزمون بالمضي قدماً بالإصلاحات
06:00 | 2021-06-17
مع صعود الدولار.. أسعار النفط انخفضت
04:42 | 2021-06-17
الاسمنت متوافر خلال الايام القليلة المقبلة.. وهذه التفاصيل
03:30 | 2021-06-17
أسعار الذهب ارتفعت.. بكم أصبحت الأونصة؟
فيديو
فهد يخطف كلبا نائما أمام منزل! (فيديو)
Lebanon 24
فهد يخطف كلبا نائما أمام منزل! (فيديو)
11:00 | 2021-06-17
17/06/2021 20:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي الألعاب "Razer" تُعلن عن أحد أفضل الحواسب.. وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي الألعاب "Razer" تُعلن عن أحد أفضل الحواسب.. وهذه ميزاته (فيديو)
11:00 | 2021-06-17
17/06/2021 20:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل مع مذيعة "الجزيرة" مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما حصل مع مذيعة "الجزيرة" مباشرة على الهواء! (فيديو)
08:03 | 2021-06-17
17/06/2021 20:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact