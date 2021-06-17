25
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الدولار مستمر بالارتفاع.. وهذه تسعيرته عصر اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
17-06-2021
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استمر سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالارتفاع، وبلغ عصر اليوم 15200 - 15250 ليرة لكل دولار.
وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية ما بين 15120 – 15170 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
الدولار فوق الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار فوق الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
17/06/2021 20:10:32
17/06/2021 20:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه الملحوظ أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه الملحوظ أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
17/06/2021 20:10:32
17/06/2021 20:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصر اليوم.. هل انخفض؟
Lebanon 24
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصر اليوم.. هل انخفض؟
17/06/2021 20:10:32
17/06/2021 20:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار تجاوز أمس الـ15500 ليرة.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
الدولار تجاوز أمس الـ15500 ليرة.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
17/06/2021 20:10:32
17/06/2021 20:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
الأكثر قراءة
حزب الله "يقاصص" باسيل وهذا ما فعله
Lebanon 24
حزب الله "يقاصص" باسيل وهذا ما فعله
01:15 | 2021-06-17
17/06/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من الأسوأ.. باسيل قد يُشعل "الشارع الشيعي"
Lebanon 24
تحذير من الأسوأ.. باسيل قد يُشعل "الشارع الشيعي"
03:00 | 2021-06-17
17/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإضراب العمالي الأوسع".. تحركات وقطع طرقات (صور)
Lebanon 24
"الإضراب العمالي الأوسع".. تحركات وقطع طرقات (صور)
02:30 | 2021-06-17
17/06/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار فوق الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار فوق الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
02:24 | 2021-06-17
17/06/2021 02:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات أمنية: تدابير احترازية حول هذه المؤسسات
Lebanon 24
معلومات أمنية: تدابير احترازية حول هذه المؤسسات
15:13 | 2021-06-16
16/06/2021 03:13:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:36 | 2021-06-17
سلامة: عمليات بيع الدولار على منصة "Sayrafa" يومياً اعتباراً من الإثنين المقبل
08:20 | 2021-06-17
بيتكوين تمضي في مسار الهبوط
07:15 | 2021-06-17
وزني: ملتزمون بالمضي قدماً بالإصلاحات
06:00 | 2021-06-17
مع صعود الدولار.. أسعار النفط انخفضت
04:42 | 2021-06-17
الاسمنت متوافر خلال الايام القليلة المقبلة.. وهذه التفاصيل
03:30 | 2021-06-17
أسعار الذهب ارتفعت.. بكم أصبحت الأونصة؟
فيديو
فهد يخطف كلبا نائما أمام منزل! (فيديو)
Lebanon 24
فهد يخطف كلبا نائما أمام منزل! (فيديو)
11:00 | 2021-06-17
17/06/2021 20:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي الألعاب "Razer" تُعلن عن أحد أفضل الحواسب.. وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي الألعاب "Razer" تُعلن عن أحد أفضل الحواسب.. وهذه ميزاته (فيديو)
11:00 | 2021-06-17
17/06/2021 20:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل مع مذيعة "الجزيرة" مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما حصل مع مذيعة "الجزيرة" مباشرة على الهواء! (فيديو)
08:03 | 2021-06-17
17/06/2021 20:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact