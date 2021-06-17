الدولار مستمر بالارتفاع.. وهذه تسعيرته عصر اليوم في السوق الموازية

استمر سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالارتفاع، وبلغ عصر اليوم 15200 - 15250 ليرة لكل دولار.

وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية ما بين 15120 – 15170 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.