إقتصاد

الدولار مستمر بالارتفاع.. وهذه تسعيرته عصر اليوم في السوق الموازية

Lebanon 24
17-06-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-834146-637595452554652714.jpg
Doc-P-834146-637595452554652714.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استمر سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالارتفاع، وبلغ عصر اليوم 15200 - 15250 ليرة لكل دولار.
 
وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية ما بين 15120 – 15170 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
الدولار فوق الـ 15 ألف ليرة.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
lebanon 24
17/06/2021 20:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انخفاضه الملحوظ أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
lebanon 24
17/06/2021 20:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصر اليوم.. هل انخفض؟
lebanon 24
17/06/2021 20:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار تجاوز أمس الـ15500 ليرة.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
lebanon 24
17/06/2021 20:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

السوق الموازية

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:36 | 2021-06-17
08:20 | 2021-06-17
07:15 | 2021-06-17
06:00 | 2021-06-17
04:42 | 2021-06-17
03:30 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website