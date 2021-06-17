إقتصاد

بورصة دبي تعاكس أسواق الخليج الرئيسية

Lebanon 24
17-06-2021 | 23:00
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أغلقت معظم بورصات الخليج الرئيسية على تراجع اليوم الخميس، لكن مكاسب لأسهم القطاع المالي دعمت مؤشر دبي.

وأغلق المؤشر الرئيسي في دبي مرتفعا 0.8 بالمئة بدعم من زيادة 1.8 بالمئة لسهم بنك "الإمارات دبي الوطني" وارتفاع سهم بنك "دبي الإسلامي" 0.8 بالمئة.

لكن المؤشر الرئيسي السعودي تخلى عن مكاسب حققها في وقت سابق وأغلق مستقرا. وأظهرت بيانات رسمية انخفاض صادرات المملكة من النفط الخام في نيسان 2021 إلى أدنى مستوى منذ حزيران 2020.

وفي أبوظبي، نزل المؤشر 0.8 بالمئة متأثرا بتراجع سهم بنك "أبوظبي الأول"، أكبر بنوك الإمارات، اثنين بالمئة وهبوط سهم بنك "أبوظبي التجاري" 2.7 بالمئة.

كما تراجع المؤشر القطري 0.4 بالمئة تحت وطأة نزول سهم مصرف "قطر الإسلامي" 1.2 بالمئة وانخفاض سهم بنك "قطر الوطني" واحدا بالمئة. 

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة مع هبوط سهم البنك "التجاري الدولي" 1.1 بالمئة. 
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