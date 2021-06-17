دولار السوق الموازية...كم سجل مساءً؟

أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس ما بين 15150 و15250 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباح اليوم ما بين 15100 و15200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.