إقتصاد

دولار السوق الموازية...كم سجل مساءً؟

Lebanon 24
17-06-2021 | 14:43
A-
A+
Doc-P-834214-637595631742408601.jpeg
Doc-P-834214-637595631742408601.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس ما بين 15150 و15250 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباح اليوم ما بين 15100 و15200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
مواضيع ذات صلة
"لعنة" الكهرباء في لبنان.. هدر بمليارات الدولارات وهذه هي الحلول
lebanon 24
18/06/2021 01:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
سبب جديد لارتفاع الدولار في لبنان.. هذا ما كشفه أحد الخبراء
lebanon 24
18/06/2021 01:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان عن مصرف لبنان بخصوص بيع الدولار
lebanon 24
18/06/2021 01:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا سعر الدولار المعتمد للمواد الغذائية.. ويومان حاسمان أمام اللبنانيين
lebanon 24
18/06/2021 01:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الدولار

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2021-06-17
10:00 | 2021-06-17
09:36 | 2021-06-17
08:20 | 2021-06-17
07:15 | 2021-06-17
06:00 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website