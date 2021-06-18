إقتصاد

مع تخطيه 15 ألف ليرة.. هذا ما توقعه خبير للدولار بالأيام المقبلة

Lebanon 24
18-06-2021 | 01:30
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علّق الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة على قرار حاكم مصرف لبنان جعل عملية بيع الدولار الأميركي للمسجلين عبر منصة "صيرفة" يوميا اعتبارا من الإثنين القادم.
وفي حديث مع "صوت كل لبنان"، قال عجاقة: "منطقياً، شراء الدولارات من المنصة أفضل لأنّ سعرها أقل من السوق السوداء والمنصة تكشف عورات السوق الموازية وهذه المنصة هي سوق حرة ستستخدم لتحرير سعر الصرف"، مضيفاً: "طرح مصرف لبنان تسليم الدولارات بشكل يومي يدعّم عمل المنصة لخدمة الحركة الاقتصادية اللبنانية وليس للتهريب".
وتابع: "لجنة الرقابة لا تمتلك أجهزة لمداهمة المخالفين وهذا عمل أجهزة الدولة لملاحقة المخالفين والمتلاعبين بسعر السوق وليس من المعقول أن تقف الحكومة متفرجة". 
عن سعر الدولار في الأيام المقبلة، قال عجاقة: "لا يمكن التنبّؤ بسعر صرف الدولار ويمكن القول إنّ هناك توجّهاً نحو ارتفاع سعر الدولار أكثر والصعود المتواصل سيستمر مع استمرار الأزمة القائمة". 
 
 
يُشار إلى أنّ الدولار تخطى الـ15 ألف ليرة في السوق الموازية، إذ تراوح أمس بين 15200 و 15250 ليرة لكل دولار.
 
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