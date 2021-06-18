سجل أسوأ أسبوع في 15 شهرا.. الذهب يرتفع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ آذار 2020 بعدما تسبب تحول المركزي الأمريكي صوب لهجة تميل نحو التشديد النقدي في صعود الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1781.96 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:28 بتوقيت جرينتش لكنه منخفضا خمسة بالمئة في الأسبوع. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1782.70 دولار.

وقال إدوارد مير المحلل لدى "إي دي أند إف مان كابيتال ماركتس" إن تغيير مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لتوقعات السياسة أطلق انخفاضا في أسعار الذهب"، مضيفا أن "رد الفعل في الذهب مبالغ فيه إلى حد ما".

وتابع مير قائلا: "على الرغم من النمو المرتفع حاليا، والبيئة التضخمية، من غير المتوقع أن تبدأ الزيادات المقترحة للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل 18 شهرا أخرى على الأقل. لذلك بعد المزيد من الضعف المحدود هنا، ستتماسك أسعار الذهب مجددا وترتفع".

وأشار البنك المركزي الأميركي يوم الأربعاء إلى أنه سيدرس تقليص برنامجه لشراء الأصول في كل اجتماع يعقده وقدم موعد توقعات بأول زيادات لأسعار الفائدة بعد الجائحة إلى 2023.

وبعد التصريحات التي تميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي، قفز الدولار لأعلى مستوى في شهرين ويتجه صوب أفضل أسبوع في نحو تسعة أشهر.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ستقلص جاذبيته إذ أنها تعني ارتفاع تكلفة فرصة حيازته.